Los Rockets sacan una victoria ante Bulls

HOUSTON.- Kevin Durant anotó 28 puntos y Alperen Sengun agregó 23 con 11 asistencias para liderar la victoria el martes 119-113 de los Rockets de Houston ante los Bulls de Chicago.

Hubo 35 cambios de ventaja en el juego sin que ninguno de los equipos pudiera ampliar la diferencia hasta que los Rockets lo hicieron en los minutos finales.

Houston estaba detrás por uno con aproximadamente 3,5 minutos por jugar antes de ponerse arriba 110-106 con una racha de 7-2. Durant inició esa racha con una clavada y Jabari Smith Jr. agregó un triple.

Una bandeja de Tre Jones redujo la ventaja a dos, pero Smith encestó un tiro antes de un triple para extender la ventaja a 115-108 con aproximadamente 90 segundos restantes. Kevin Huerter hizo una bandeja para Chicago después de eso, pero una potente clavada de Durant dejó a Houston arriba 117-110 con menos de un minuto por jugar.

Amen Thompson agregó 23 unidades para los Rockets y Smith anotó 10 de 18 tantos en el último cuarto para ayudar a Houston a romper una racha de tres derrotas consecutivas.

Jones tuvo un récord personal de 34 puntos para los Bulls, que perdieron por cuarta vez en cinco juegos.