Los Seahawks se imponen a Rams

Clasificaron al Súper Bowl que se disputará en el Levi´s Stadium

Por AP

Enero 26, 2026 03:00 a.m.
A
SEATTLE.- Sam Darnold lanzó tres pases de anotación, la defensiva "Lado Oscuro" de los Seahawks logró un detención crítica en cuarta oportunidad, y Seattle avanzó al Super Bowl, venciendo a 31-27 a los Rams de Los Ángeles en un electrizante juego de campeonato de la Conferencia Nacional el domingo.

Liderados por el entrenador de segundo año Mike Macdonald y Darnold —un veterano de ocho años jugando para su quinto equipo— los Seahawks (16-3) alcanzaron el cuarto Super Bowl en la historia de la franquicia y el primero en 11 años. Seattle perdió esa aparición más reciente ante Nueva Inglaterra, su oponente en dos semanas en el Levi´s Stadium en Santa Clara, California.

Con Los Ángeles (14-6) enfrentando una cuarta y cuatro en la yarda seis de Seattle, el entrenador Sean McVay decidió intentarlo y el pase de Matthew Stafford fue desviado en la zona de anotación por Devon Witherspoon. Los Rams no recuperaron el balón hasta que quedaban 25 segundos, y Puka Nacua fue tacleado dentro del campo cerca del medio campo en la última jugada.

Stafford lanzó para 374 yardas y tres touchdowns, pero los Rams fueron perjudicados por errores críticos, incluyendo un despeje fallido por Xavier Smith en el tercer cuarto. En la siguiente jugada, Darnold conectó con Jake Bobo para un touchdown de 17 yardas.

