Los tenistas que podrían ser número uno del mundo si ganan el US Open

Este lunes arranca en Nueva York, el US Open, último Grand Slam del año. Con la ausencia de figuras como Novak Djokovic, Roger Federer, y Alexander Zverev en la rama varonil, será una edición especial, ya que habrá cinco tenistas peleando por el primer lugar del ránking en caso de conseguir el trofeo.

Actualmente, el top 5 lo integran el ruso Daniil Medvedev en primer lugar, Alexander Zverev como escolta, los españoles Rafael Nadal y Carlos Alcaraz en tercer y cuarto lugar respectivamente y el quinto lugar lo ocupa el griego Stefanos Tsitsipas. Con la ausencia de Djokovic y Zverev, quien le entra a la lucha por el primer lugar es el noruego Casper Ruud, ubicado en el séptimo lugar del ránking.

Además del trofeo y un premio de 2,6 millones de dólares, el ganador del US Open sumará dos mil puntos en el ránking. Al otro finalista le serán otorgados 1,200 puntos y a los dos semifinalistas que quedaron en el camino, 720 puntos.

De acuerdo al ATP Live Ranking, sin contar los puntos del US Open 2021, así está la pelea por los puntos:

- Rafael Nadal, 5,630

- Daniil Medvedev, 4,885

- Stefanos Tsitsipas, 4,800

- Carlos Alcaraz, 4,740

- Casper Ruud, 4,650

Alexander Zverev tiene 5,040 puntos pero no es tomado ya que no participará de esta edición.

Daniil Medvedev se encuentra en la parte superior de la llave junto a Tsitsipas y Ruud, y Rafael Nadal está en la parte baja con su compatriota Alcaraz. Esto significa que podría ocurrir una final entre Medvedev y Nadal por el primer lugar, así como si se enfrentaran por el título Alcaraz contra cualquiera de Casper Ruud, Daniil o Tsitsipas.

"La Fiera" busca volver a ser el número uno después de dos años, mientras que Alcaraz, en caso de conseguir el liderato, sería el tenista más joven en la historia en lograrlo con 19 años. Por otra parte, la actual raqueta número cinco del mundo sería el primer griego en obtener esa posición, al igual que Ruud en comparación con otros tenistas noruegos.