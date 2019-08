Los titulares y los olvidados de Caixinha

Después de cuatro partidos, 360 minutos disputados, en el Apertura 2019, Pedro Caixinha, entrenador del Cruz Azul, ha dejado claro a quién tiene contemplado en sus alineaciones y a quién no.

Están los titulares indiscutibles, que van desde Jesús Corona y la línea de cuatro defensas; Roberto Alvarado, el consentido del portugués; el peruano Yoshimar Yotún, e Igor Lichnovsky, en el centro del campo. Gran parte del resto de la plantilla es movible, con excepción de algunos, que no han sido considerados para este torneo.

Por su posición en el campo, es muy complicado que Guillermo Allison sume minutos. Sin Copa MX durante la temporada, el guardameta tendrá minutos solamente si "Chuy" se lesiona o es expulsado. Difícil.

En la defensa, Caixinha tiene variantes jóvenes, como Josué Reyes y Jaiber Jiménez, enfocados en el equipo Sub 20 y no han recibido una oportunidad por parte del técnico. José Madueña, ya experimentado en Primera División, pasa más tiempo en el banquillo de suplentes que en la cancha. El lateral derecho acumula 61 minutos en el torneo.

Juan Escobar, Pablo Aguilar, Julio Domínguez y Adrián Aldrete forman la línea en la zaga que maneja el estratega europeo. En casos muy remotos, el entrenador la modifica.

Para el mediocampo, con un sistema táctico de un contención y dos volantes interiores, el lusitano ha colocado a Lichnovsky, con Yotún y Alvarado; el sábado pasado, contra FC Juárez, adelantó al "Piojo" y colocó a Guillermo Fernández.

Rafael Baca apenas tuvo la oportunidad de mostrarse en el Apertura 2019, al jugar 10 minutos. Otros elementos, como Alexis Gutiérrez y Misael Domínguez, reciben nada por parte del director técnico.

Javier Salas, quien se perdió cuatro meses por un lesión en el tendón de Aquiles, ya fue dado de alta y puede regresar en cualquier momento. El portugués Stephen Eustaquio estaría listo hasta octubre, pero dispuesto a luchar por un puesto.

En el ataque, la situación está más marcada. Martín Cauteruccio acumula 360 minutos... en el banquillo de suplentes. El sudor que transpira en su camiseta es por los calentamientos de Oscar Farias Fialho, a un costado de la acción. Milton Caraglio se ha adjudicado del puesto de 9 estelar, pero no ha marcado gol.

O Santiago Giménez, el hijo del "Chaco", quien firmó un par de goles con el conjunto inferior pero todavía no debuta o va a la banca.

Apenas este fin de semana, el primer sacrificado por la regla de extranjeros fue Jonathan Rodríguez, quien tuvo que jugar con la Sub 20. Edgar Méndez, Orbelín Pineda, Elías Hernández y Pol Fernández buscan un lugar. Pero todavía no encuentran establecerse como estelares.