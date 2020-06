Luchador de la WWE da positivo por Covid-19

Un luchador de la WWE fue diagnosticado con Covid-19 y obligó a que la producción de las luchas de la compañía que se desarrollaba en el Perfomance Center de Orlando, Florida, se detuviera abruptamente.

"Un luchador de desarrollo, que estuvo en el sitio por última vez en las instalaciones de capacitación de WWE el martes 9 de junio, dio positivo por Covid-19. Desde ese momento, ninguna otra persona que asistió a la instalación ha reportado síntomas", dijo Jeffrey Dugas, director médico asociado de la compañía, en un comunicado.

El luchador no fue identificado, pero no sería una de las grandes estrellas de la WWE, según lo explicado en el comunicado de la compañía.

La empresa fue el foco de la polémica cuando decidió continuar sus producciones, pese a que la pandemia en Estados Unidos comenzó a encrudecerse entre marzo y abril pasados. Luego, se ganó críticas cuando un empleado dio positivo. Eso no fue impedimento para que su espectáculo continuara.

"Por precaución y para garantizar la salud y la seguridad de los luchadores y el personal de la compañía, todos los talentos, el equipo de producción y los empleados en el sitio en las instalaciones de capacitación y producción serán examinados inmediatamente para detectar Covid-19. Siguiendo los resultados de la prueba, WWE planea continuar con su horario normal de producción de televisión", añadió el comunicado.

Sin embargo, la producción de la empresa puede continuar debido a que graban en diferentes lugares de los Estados Unidos, como Connecticut.