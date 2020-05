Luchó para ser aceptada como entrenadora

Para poder destacar dentro de cualquier disciplina deportiva, se requiere de mucho trabajo y sacrificio y con mayor razón si es por cuestión de género, el hecho de ingresar a un deporte que por muchos años fue catalogado exclusivo para los hombres, no es fácil y romper con todos estos estigmas son los que ha tenido que enfrentar la entrenadora de box, Verónica Velázquez Ramírez, quién con 19 años de experiencia es la manager en Villas del Sol, municipio de San Luis Potosí.

Sin lugar que su paso por un deporte que durante muchos años fue solo para hombres, debe de ser complicado y más para una mujer, por lo que en plática vía telefónica con este medio, la profesor Verónica nos comenta como ha sido su paso por el mismo "en todos los aspectos ha sido muy difícil, como deportista he sido de las que he abierto puertas para las mujeres, primero el ser aceptada en los gimnasios, porque ahí estaban los entrenadores campeones, que se resistían a la idea de aceptar integrar una mujer porque los muchachos estaban sin camisa, y eso era lo que me decían, segundo, peleas no había o eran pocas, porque no existían mujeres boxeadoras, normalmente peleaba con deportistas que estaba en lima lama, o karate, tercero, luego tuve que luchar para ser aceptada como entrenadora y que la Asociación de Boxeo de San Luis Potosí, creyera en mí, por mi género, cuarto, con la Federación Mexicana de Boxeo, también fue una pelea para que yo fuera aceptada como entrenadora y de esta forma abrir muchas puertas, ahora ya es más fácil, porque hay más entrenadoras, y ya hay más mujeres peleando, pero ha valido la pena y el boxeo lo es todo para mí".

En cuanto a que sí ha valido la pena, tanto sacrificio, la entrenadora Velázquez Ramírez comentó "Para mí sí, porque son años, en que he integrado a jóvenes a la sociedad, porque andaban metidos en las drogas y alcoholismo, para mi es saber que todo se puede hacer remando contra corriente, y siempre salir a flote, con el esfuerzo y trabajo que hacemos cada día".

Luego de 19 años al frente de Villas del Sol, en donde actualmente entrena a 170 alumnos, y que en su momento llegaron a ser 210, en los horarios matutinos, vespertino y nocturno de lunes a viernes, muchas han sido las satisfacciones que ha logrado la maestra Velázquez Ramírez y al respecto nos cuenta.

"Mis logros más significativos son el ser la primera entrenadora estatal y nacional, al igual que ser juez árbitro estatal y nacional en olimpiadas nacionales, y darme a conocer con mis alumnos que han logrado medallas de oro, plata y bronce en Olimpiadas Nacionales".

Y agregó, "Entre lo más destacados es el que haber llevado a la primera mujer a un nacional en la persona de Enedina Segura Jasso, en la categoría de 60 años y consiguiendo bronce en una competencia celebrada en Tamaulipas, Ivonne Arias, que logró 3 oros en otro nacional; Edgar Limón Mares con medalla de plata; Enoc Galaviz Morales tres oros y una plata y convocado al Comité Olímpico Mexicano para representar a nuestro país, Óscar Uriel Pérez, medallista de plata y bronce, en el Festival Olímpico en 2018, y tener cuatro entrenadores con sus respectivos gimnasios, son raíces que han estado creciendo, y esto es muy significativo para mí, porque están dando frutos las semillas que sembré hace algunos años".

En el ámbito nacional e internacional, como entrenadora la profesora Verónica Velázquez, también ha tenido diferentes experiencias entre las que destacan, "el haber sido convocada como entrenadora para representar a mi estado en nacionales, y a mi país, en los eventos continentales, e internacionales, en el COM, haber conocido países y entrenadores, con los cuales compartí experiencias y observar a peleadoras de otro nivel, la satisfacción de ver como peleadoras mexicanas obtenían medallas para México, escuchar el Himno Nacional en este tipo de eventos, es único y son eventos que se me quedarán para toda la vida".

Concluyó la entrenadora, de por qué el boxeo, a lo que mencionó "porque es una disciplina que me llamó la atención y me gustó, lamentablemente, mi vida deportiva la empezó como todos siendo peleadora, pero a falta de contrincantes, ya que en aquella época, no había muchas boxeadoras, tuve que buscar alternativas y como no quería dejar el box, me convertí en entrenadora o manager y empecé a entrenar a niños y jóvenes, hasta llegar al lugar que tengo hoy".