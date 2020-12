Luis Flores responde al tratamiento

El alcalde de Coyoacán, Manuel Negrete, informó que el exfutbolista Luis Flores no tuvo que ser intubado y ha respondido al tratamiento que le han dado para contrarrestar el Covid-19, aunque permanece hospitalizado y bajo estricta vigilancia médica.

Negrete reveló que el exjugador de los Pumas, las Chivas, el Cruz Azul y el Atlas —dentro del futbol mexicano— estuvo grave y fue hospitalizado después de que se le detectó el coronavirus.

"Me informa la familia de mi amigo y compañero en #Pumas y Selección Mexicana, Luis Flores, que su estado de salud es estable y paulatinamente en mejoría, luego de caer enfermo de #Covid19", informó Negrete, a través de su cuenta oficial de Twitter.

"Cuando fue hospitalizado, su estado era grave, pero no ha sido necesario intubarlo y gradualmente ha reaccionado favorablemente al tratamiento", agregó el exvolante ofensivo.

"Se mantiene bajo estricta observación médica y esperamos su pronta recuperación", finalizó el hoy alcalde, en su cuenta de esta red social.

Además de jugador en la Liga MX y ser campeón de goleo, Flores también vistió las casacas del Sporting de Gijón y Valencia del balompié español, durante la década de los 80.

De 59 años de edad, también ha hecho carrera como director técnico. Ha estado al frente de los Pumas, los Tiburones Rojos del Veracruz y Toros del Atlético Celaya.