Luis García revela el motivo de no narrar desde los estadios

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 19 (EL UNIVERSAL).- Desde hace algunos años, Luis García, Christian Martinoli y el resto de comentarista de TV Azteca han puesto fin a los viajes para narrar partidos de la Liga MX.

Una situación que genera curiosidad entre los fanáticos y quienes aprovecharon la oportunidad en redes sociales para preguntarle a Luis García el verdadero motivo.

El comentarista estelar aprovechó su cuenta de Tiktok para hablar del tema y asegurar que son tácticas de la competencia para desacreditar e intentar competir en otros campos.

"No es controversia ni polémica, a la competencia le gusta intentar desacreditar a veces porque le cuesta trabajo competir en el campo, en los micrófonos entonces busca estos flecos. En el Mundial estuvimos en Qatar cerca de 50 días, estaremos con la selección nacional en este proceso de Nations League, Copa de Oro, Copa América y demás cuestiones, no hay eliminatoria y estaremos en la próxima Copa del Mundo", respondió Luis García en su cuenta de TikTok.

En ese sentido, García reveló que el verdadero motivo para no mandar narradores a los estadios mexicanos es la comodidad y agenda de los narradores, que muchas de las veces no tienen tiempo pasar momentos con sus familias.

"A veces decidimos no viajar a la Liga MX en algunos partidos por situaciones de comodidad o de agenda, así que no te creas todo lo que dicen por ahí que no es cierto", finalizó.