Luis Juárez irá tras medalla

CIUDAD DE MÉXICO.- Acostum-brado a dar batazos importantes en los juegos que dan títulos, Luis Juárez, pelotero de los Leones de Yucatán, se mentaliza para ser parte de la Selección Mexicana de beisbol, que representará al país en los Juegos Olímpicos, con la meta de pelear por una medalla.

"Siempre sería un orgullo poder representar a mi país, más en ese tipo de competencias, por lo que representan unos Juegos Olímpicos. Para eso nos preparamos, no solo ir a competir sino ir a ganar una medalla", compartió el primera base melenudo en conferencia de prensa virtual. Tras quedar campeón en el invierno con las Águilas Caribeñas en República Dominicana, donde un cuadrangular suyo encaminó a la novena emplumada al título, el primera base llega con mucha fuerza, de cara al inicio de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

"Me siento bien, la lesión [en la espalda] ha sido un trabajo muy profundo, hemos tenido muchos cambios en lo físico y mental. Es un compromiso muy grande [ser líder y referente], me compromete con el equipo y la afición, pero lo más importante conmigo mismo.

"Busco tener compañeros lideres para que todo mundo pueda tener una responsabilidad, para venir todos los días al parque a dejar el cien por ciento. Acercar al novato a vivir la experiencia, a enfocarse, queremos dejar ese camino en la institución".

Jugar a gran nivel en el invierno le ayudó para volver al ritmo deseado. "Me dejó mucho. la exigencia que todo el tiempo está al cien por ciento, el calor del juego, que se vive diferente. "Me llevó a tomar más calma, ser más paciente en el home y a controlar ese tipo de adrenalina. Me ayudó a recordar que quiero seguir compitiendo en este deporte que tanto amamos".

CON LA ESPINA CLAVADA

La campaña que inicia en una semanas, tiene sabor a revancha para Yucatán, luego de perder el cetro en el 2019 con los Acereros de Monclova. Volver a la Serie del Rey para ganarla, es el reto y el ´Pepón´ Juárez lo acepta.