Luis Omar Tapia anuncia su salida de las transmisiones de TUDN

CIUDAD DE MÉXICO, junio 27 (EL UNIVERSAL).- Los movimientos en las transmisiones de TUDN continúan a la orden del día, algunos con el visto bueno de los aficionados, mientras que otros son criticados.

Luis Omar Tapia, uno de los narradores más icónicos del futbol, también pasó a formar parte de estos cambios.

El chileno, creador de las "noches mágicas", anunció su salida de Univision Deportes (TUDN) luego de diez años de relación laboral con el canal televisivo.



¿Cómo se despidió Luis Omar Tapia de las transmisiones de TUDN?

A través de un emotivo mensaje en sus redes sociales, el Panda agradeció los momentos que vivió en la empresa y afirmó que no se trata de un retiro de la narración deportiva.

"Después de una década de formar parte del increíble equipo de Univision Deportes, quiero expresar mi gratitud por las oportunidades y experiencias con las que he sido bendecido durante mi tiempo aquí. Esta separación abre la puerta para continuar con mis proyectos".

Sin embargo, no reveló cuál será su futuro inmediato, pero sus seguidores y miembros del periodismo deportivo mostraron las ganas de saber dónde gritará el próximo "comienzan 90 minutos del deporte más hermoso del mundo".