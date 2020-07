Luka Jovic, aislado por posible contagio de Covid-19

Luka Jovic, delantero del Real Madrid, tuvo que ser aislado tras reunirse con un amigo personal diagnosticado con Covid-19.

El serbio, quien no ha podido destacar con la camiseta blanca, fue resguardado en su casa, a pesar de que él salió negativo en la primera prueba de coronavirus posterior al conocimiento del posible contagio, comunicó "Jugones".

"El Real Madrid ha aplicado el protocolo a la perfección. Ha aislado a Jovic en su casa. Tuvo contacto con un amigo que ha dado positivo por coronavirus. Para evitar cualquier tipo de contagio el futbolista está aislado en su casa", citaron desde España.

Para no poner en riesgo lo que sería el título 34 de Liga para los merengues, que tienen una ventaja de cuatro puntos sobre el Barcelona, con la misma cantidad de partidos por disputar, el club no resguardó en su hogar hasta nuevo aviso.

Ha sido una temporada muy peculiar para el delantero serbio. Luka, de 22 años de edad, apenas ha disputado 25 compromisos con el Real Madrid y marcado dos goles. En abril, el atacante estuvo cerca de ir a prisión en su país por romper la cuarentena.

Apenas el domingo pasado, Jovic tuvo actividad con el equipo tras el reinicio de actividades, tras sufrir una lesión en la cuarentena.