Luka Romero podría salir de Cruz Azul

México.- Actualmente se vive el mercado de fichajes invernal en todo el mundo del futbol, y ahora, involucrada la Liga MX, ha surgido un rumor sobre la posible salida de Luka Romero, mediocampista de 21 años de edad, de Cruz Azul hacía el balompié de Argentina.

De acuerdo con información de medios de aquel país, el jugador celeste ha despertado el interés de River Plate, uno de los clubes más grandes del futbol argentino. Esta posibilidad surge amén de que Romero no entraría en planes de Nicolás Larcamón.

¿LUKA ROMERO SE VA DEL CRUZ AZUL?

En la estación de radio, Splendid AM 990, el periodista Leo Uranga, señaló que el mediocampista se encuentra en la órbita de River para fortalecer el ataque de Marcelo Gallardo, quien tiene buenas referencias de él.

Se debe recordar que La Máquina desembolsó más de tres millones de dólares por la llegada de Luka Romero, que provenía de Europa. Aunque aún tiene contrato vigente hasta mitad de 2030, no se vería con malos ojos su partida ya que no se ha terminado de consolidar como pieza clave en La Noria.

"River Plate lo quiere a préstamo por un año, las negociaciones están activadas. El jugador es Luka Romero de Cruz Azul que obviamente pasó por el futbol español. Es joven. En su momento Boca (Juniors) lo quiso traer, pero no le ponían la opción de compra y por eso no se hizo la operación", fueron las palabras del periodista argentino.