Lukas Podolski sí quiere ir a Boca Juniors

Durante varios días se ha especulado que el delantero alemán Lukas Podolski —campeón del mundo con la selección germana en el 2014— y que vistió las casacas del Bayern Munich y el Arsenal entre otros, irá a jugar al Boca Juniors de Argentina.

Cuando muchos hablaban que sólo era una cuestión de publicidad, se ha confirmado que sí, hay tratos para que la operación se logre.

Gustavo Blanco, compañero de Podolski en el Antalyaspor de Turquía —donde actualmente juega—, confesó que la confirmación vino de la propia boca del atacante:

"Me acerqué a buscar agua durante el entrenamiento, él estaba ahí, y le pregunté: '¿Es verdad lo que dicen de Boca?' Y me dijo: 'Sí, sí, hay una posibilidad, aunque me queda un año de contrato'", reveló al diario Olé de Argentina.

El alemán fue más allá con sus preguntas: "Me empezó a preguntar cómo era la ciudad, cómo era el ambiente, cómo era Boca y por [Danielle] De Rossi, por qué no había jugado, si era por lesión o decisión futbolística".

Lukas Podolski cuenta con 34 años de edad.