Macías envía mensaje tras comentario de cronista

Adrián Marcelo, narrador de Multimedios narró el gol de José Juan Macías delantero del Guadalajara, al FC Juárez de la Jornada 1 de la siguiente manera: "Disparó el 'JJ', y no a Salvador Cabañas, sino José Juan Macías, este refuerzo de lujo del Guadalajara...", haciendo apología a la violencia.

A raíz de esto, Macías ha mandado un mensaje por sus redes sociales, pidiendo que se dejen de hacer esos comentarios y que "JJ" sólo sea utilizado para cuestiones futbolísticas, no de otro tipo.

"La semana pasada un comentarista hizo un comentario un tanto desafortunado al narrar un gol mío. Quiero decir que respeto y lo que le pasó (el atentado que sufrió en el 2000 en un bar, donde recibió un disparo en la cabeza) es un pasaje sumamente negro en la historia de nuestro futbol y nuestro país (...). Por eso les pido de la manera más atenta que no se relacione mi nombre con ese terrible incidente. Vamos a quitarle la connotación negativa al JJ (...)".

El narrador en cuestión ha sido criticado en diversas ocasiones por sus comentarios, y éste no se ha mostrado arrepentido del suceso, tampoco la cadena se ha manifestado sobre esto.