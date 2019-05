Madrid, "absolutamente preparado" para la final de Champions League

La primera teniente de alcalde en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Marta Higueras, ha afirmado que está "todo absolutamente preparado" para la celebración de la final de la Champions League, que enfrentará este sábado al Liverpool y al Tottenham en Madrid, y ha pedido "absoluta tranquilidad".



La edil ha paseado la Copa de la Champions League junto a Fernando Morientes, exjugador del Real Madrid, desde el Centro de Turismo de la Plaza Mayor hasta la Puerta del Sol, donde ha atendido a los periodistas.



Higueras ha dado la bienvenida a los aficionados al "territorio Champions", que es Madrid, y ha asegurado que es un "orgullo" que la ciudad acoja este evento deportivo dada su relevancia internacional.



Ante la previsión de la presencia masiva de aficionados en la capital, Higueras ha asegurado que está "absolutamente todo preparado", por lo que espera que este acontecimiento "no genere ningún problema", y ha pedido "absoluta tranquilidad".



La cita tendrá lugar en el estadio Wanda Metropolitano y se prevé que se trasladen a Madrid entre 70.000 y 100.000 personas.



Hay dos zonas habilitadas para los dos equipos: la del Liverpool en la plaza de Felipe II, y la del Tottenham en la plaza de Colón, y se celebrará la 'Champions Festival' en la Puerta del Sol, Callao y plaza Mayor.



El coordinador general de Seguridad y Emergencias, Daniel Vázquez, no ha querido revelar el número de efectivos por "cuestiones de prudencia" pero ha asegurado que es un despliegue "extraordinario" que acogerá "todos los puntos afectados".



En las zonas del 'Champions Festival', donde confluirán ambas aficiones, se realizarán controles "exhaustivos" de seguridad para evitar la entrada de elementos de carácter pirotécnico, alcohol y vidrios.



Su consejo para "disfrutar de estos días" es respetar las instrucciones de seguridad, de la policía y de la organización, al igual que ha recomendado el desplazamiento en transporte público.



Ha destacado que se pondrá "atención especial" a la venta ambulante no autorizada, al igual que a la reventa de entradas.



El encargado de seguridad del dispositivo del distrito Centro, José Ángel Esteban, ha indicado que 200 agentes, en turno de mañana y tarde, velarán por la "concentración masiva" de público.



Habrá puntos de atención policial, Tourist Police, en la Puerta del Sol y en la plaza Mayor, dirigidos a los seguidores ingleses y dónde se les facilitará ayuda en su idioma.

Champions beneficia a hoteles de Toledo; 100 % de ocupación

Toledo, 30 may (EFE).- La final de la Champions League, que disputan este sábado el Totenham y el Liverpool en Madrid, ha repercutido en el sector hotelero de la provincia de Toledo, donde, en muchos casos como la capital regional, los hoteles están al cien por cien de ocupación este fin de semana.



Así lo ha confirmado, en declaraciones a Efe, el presidente de la Asociación Española de Directores de Hoteles en Castilla-La Mancha y miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo, Víctor Iglesias, quien ha asegurado que la "avalancha" de reservas que se ha producido es "increíble".



En el caso de la capital, ha explicado que la ciudad en esta época ya está en temporada alta y que se da la circunstancia de que este fin de semana hay varios eventos -congresos y reuniones- que ya ocupaban plazas hoteleras.



A esto hay que sumar la celebración de la final de la Champions en la capital de España, que ha incrementado "aún más" la demanda que suele haber en estas fechas, ha apostillado.



"Con esto ahora imagínate, las pocas habitaciones libres que se quedan, hay tortas por ellas", ha señalado Iglesias, quien ha añadido que el sector tiene "todo automatizado", de manera que si, por cualquier motivo, se produce una cancelación, "a los cinco minutos la habitación se ha vuelto a vender".



Sin embargo, la alta demanda ha influido también en el precio, que se ha visto incrementado entre un 20 y un 50 por ciento estos días, a pesar de lo cual, desde la Asociación de Hostelería y Turismo de Toledo han indicado que se pueden encontrar alojamientos "asequibles" -entre 150 y 500 euros-, "dependiendo del hotel y del tipo de habitación".



Iglesias ha resaltado que esta "avalancha" de reservas ha afectado a toda la provincia de Toledo, especialmente a poblaciones limítrofes con la comunidad madrileña, como las situadas en la comarca de La Sagra, además de a la capital regional.



Y ha remarcado que esto es "interesante" porque los visitantes no solo tendrán la oportunidad de ver un partido de fútbol, sino también de conocer la ciudad imperial.



En cualquier caso, ha recomendado a los clientes "que miren bien dónde reservan" porque "hay muchísimo alojamiento ilegal" que no da garantías para poder reclamar en caso de que se produzca un problema.



En este punto, ha alertado también de la posibilidad de que se encuentren "precios abusivos" y ha hecho hincapié en la importancia de que los establecimientos estén "completamente regulados".