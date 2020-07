Madridistas celebran el título desde sus coches

La mayoría de los aficionados del Real Madrid hicieron caso a la petición del Ayuntamiento de la capital de España y del conjunto blanco de no acudir, como acostumbran, a la fuente de Cibeles a celebrar el título de Liga conseguido por los de Zinedine Zidane y solo algunos curiosos se acercaron a pie y la mayoría pasaron con sus coches, tocando el claxon en señal de alegría.

El Ayuntamiento de Madrid valló la Cibeles en vísperas del encuentro e instauró un dispositivo de más de 200 agentes de la Policía Nacional junto con el apoyo de 120 efectivos de la Policía Municipal de Madrid para controlar que los seguidores que se desplazarán a la zona cumplieran con el protocolo de seguridad.

Las recomendaciones, tanto desde el Real Madrid como desde el propio Ayuntamiento, de quedarse en casa calaron en la afición del conjunto blanco. Un gesto que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, agradeció en su cuenta oficial de Twitter.

"Gracias a todos los madridistas que este año, por responsabilidad, no os habéis acercado a la diosa Cibeles. Los madrileños están muy concienciados con el Covid y se nota", escribió a las 23:57 horas CEST junto a una foto desde el césped del Alfredo di Stéfano, en el que estuvo presente, del abrazo de los jugadores del Madrid para celebrar el título y otra de una Cibeles sin apenas gente celebrando el título en la calle.

El mismo discurso formuló el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, en los micrófonos de Movistar + al acabar el encuentro: "La actitud está siendo ejemplar. Está a la altura de la responsabilidad que hemos tenido estos meses. Quiero agradecer de nuevo el llamamiento que hizo el Madrid a que los aficionados no vayan a Cibeles", declaró.

Y es que tan solo algunos curiosos se acercaron a pie a festejar la Liga y la mayoría aprovecharon que no se cortó el tráfico ya que se respetaron las advertencias para acudir con sus coches y tocar el claxon y cantar en señal de alegría.

Además, operarios del Ayuntamiento de Madrid, colocaron una bufanda del Madrid a Cibeles, la diosa de la Madre Tierra, como gesto tras el título conseguido por los de Zidane.

Otro punto de reunión de los aficionados del conjunto blanco fue la salida de la Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde durante la época anterior al coronavirus los aficionados esperaban la salida de sus ídolos tras los entrenamientos para intentar hacerse una foto con ellos y que les firmasen sus camisetas. En imágenes mostradas por Movistar + se pudo ver a seguidores madridistas, más incluso que en Cibeles, esperando a los jugadores. EFE

El Real Madrid no realizará la clásica visita al Ayuntamiento de Madrid y la sede de la Comunidad tras la conquista de un título, y el acto de celebración de la trigésimo cuarta Liga se celebrará en la Ciudad Real Madrid este viernes desde las 14:00 horas.