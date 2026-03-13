logo pulso
Magic hila su sexta victoria

Los de Orlando superan a los Wizards en tiempo extra

Por AP

Marzo 13, 2026 03:00 a.m.
A
Magic hila su sexta victoria

ORLANDO.- Jalen Suggs anotó un máximo de la temporada de 28 puntos, incluyendo el triple para desempatar con 1:27 por jugar en el tiempo extra, y el Magic de Orlando amplió a seis partidos su racha de victorias más larga de la temporada con el triunfo el jueves 136-131 sobre los Wizards de Washington.

Dos días después de que los Wizards fueron humillados cuando Bam Adebayo les anotó 83 puntos —la segunda cifra más alta en la historia de la NBA—, reaccionaron y tras estar abajo por 17 puntos en el cuarto periodo igualaron el marcador cuando Bilal Coulibaly metió un triple a 5,8 segundos del final.

Coulibaly encestó otro triple para empatarlo a 131 con 1:39 por jugarse en el tiempo extra, pero Suggs respondió con su propio tiro detres y luego añadió dos tiros libres con 56 segundos en el reloj.

Tristan da Silva sumó 26 unidades, siete rebotes, cuatro robos y dos tapones para el Magic, incluido uno en una penetración de Coulibaly hacia el aro en el tiempo extra. Desmond Bane anotó 22 tantos, Wendell Carter Jr. aportó 19 puntos y 11 rebotes, y Paolo Banchero terminó con 18 puntos y 10 tableros.

Coulibably logró un máximo de su carrera de 29 puntos, pero Washington sufrió su décima derrota consecutiva.

