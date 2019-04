"Magic" Johnson renuncia a los Lakers

Earving 'Magic' Johnson renunció al cargo de Presidente de Operaciones de los Lakers, que se quedaron fueran de los playoffs de la NBA, por sexta temporada consecutiva.

La noticia fue reportada por varios medios estadounidenses, incluido Yahoo Sports y ESPN, que informaron previamente que hacía semanas que no hablaba con Luke Walton, el entrenador del equipo.

El mítico ex movedor de balón de los Lakers llegó al puesto hace dos años, periodo en el que la quinteta tuvo registros de 35 victorias y 47 derrotas en la temporada 2017-18 y 37 triunfos y 44 descalabros esta campaña. Johnson no ha dado declaraciones, hasta el momento, respecto al porqué de su decisión.