Majo Rodríguez cerca del top ten

Romario Eliud Ventura Ruiz

meta@pulsoslp.com.mx

Tras dos fechas disputadas en el campeonato 2023 de los Tractocamiones, la piloto poblana Majo Rodríguez está ubicada en el undécimo sitio del campeonato de pilotos con 131 unidades.

La conductora del pesado automotor marcado con el número 7 ArmstrongArmored-Carroll-CervezasModeloEnLaMixteca-ConstruccionesyPavimientosGO-PipsaHub-Sardimex-Solid-NotaríaPública51-M&A no ha tenido suerte en los dos compromisos disputados en el año de la categoría de la Súper Copa debido a problemas mecánicos.

“Tristemente en este medio hay muchas cosas que no están en nuestras manos como pilotos, incluso para los ingenieros y mecánicos. Decimos en el medio ‘los fierros no tienen palabra de honor’, y no habíamos tenido una preparación adecuada en el Tractocamión”, relató Rodríguez.

“Teníamos varias fallas que se nos fueron presentando, esto es de mantenimiento del camión, cambiábamos una cosa y salía mal otra, fue una pequeña racha de mala suerte, pero ahora sí nos enfocamos en sustituir literal todo para que no haya excusas en esta tercera fecha”, subrayó la poblana.

Majo sumó 65 puntos en el compromiso inaugural en Monterrey, así como 66 en el segundo desafío en Chihuahua.

La tercera fecha de los Tractocamiones se disputará, el próximo sábado y domingo, en el Autódromo de Guadalajara, Jalisco; donde la poblana, con un buen resultado, buscará seguir su ascenso en el estado del

campeonato.