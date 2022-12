Mamá de Pelé aún no sabe que su hijo murió

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 30 (EL UNIVERSAL).- Edson Arantes do Nascimento ´Pelé´ murió el 29 de diciembre a los 82 años de edad, aunque la noticia ha tenido repercusión a nivel mundial, la madre del exfutbolista no sabe del fallecimiento de su hijo. Celeste Arantes, madre de ´Pelé´, el pasado 20 de noviembre cumplió 100 años de edad y su estado de salud es delicado por lo que los hermanos del exfutbolista brasileño han decidido no informarle sobre la muerte de Edson, por el momento.

"Hablamos mucho con ella, pero todavía no sabe. Está bien, pero está en propio mundo y cuando hablamos le digo solamente que oremos por él", comentó Leia, hermana de Pelé a ESPN. Pelé murió a los 82 años de edad debido a las complicaciones por el cáncer de colon que le diagnosticaron en septiembre de 2021. Parte de los homenajes que recibirá el exastro brasileño es recorrer en la carroza las calles de Santos, incluida pasar por la casa de su madre Celeste.