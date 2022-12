Mamá pide que la acompañen a trámite, no va y ella conoce a Messi

CIUDAD DE MÉXICO, diciembre 27 (EL UNIVERSAL).- ¿Te imaginas conocer a Lionel Messi y que el capitán de la Selección Argentina te invite a su casa? Un argentino se perdió de esta experiencia porque rechazó acompañar a su mamá a realizar un trámite.

De acuerdo con lo que el propio usuario narró en su cuenta de Twitter, su madre le habría pedido que la acompañara a Funes, una ciudad de la provincia de Santa Fe, en Argentina, para realizar un trámite, pero le dijo que no podía y no fue.

Posteriormente su mamá compartió en el chat familiar unas fotos de ella con Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo.

El usuario no lo podía creer y compartió una captura del chat familiar en Twitter, imagen que se viralizó rápidamente.

"Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a Funes a hacer un trámite, no podía y terminó en la casa de Dios. El literal falte a la escuela y vino Messi", escribió el usuario @felascoco en su cuenta de Twitter.

En la imagen se puede observar a Lionel Messi, Antonela Roccuzzo, su madre y su pareja Eduardo Germán Coudet, conocido como "Chacho" Coudet exfutbolista profesional y actual director técnico argentino del Club Atlético Mineiro del Campeonato Brasileño de Serie A.

Ambos lucen ropa informal y la esposa del futbolista incluso se encuentra descalza.

Cuando los internautas le preguntaron que cómo fue que su mamá terminó en la casa de Messi, @felascoco explicó que "estuvieron en una vereda de en frente un rato ellos dos solos y Messi salió y les hizo una seña para que se acercaran, y bueno los confites pasaron, Lionel es lo más grande que hay".

Mi vieja hoy me pidió que la acompañe a funes a hacer un tramite, no podía y terminó en la casa de Dios.

El literal falte a la escuela y vino Messi. pic.twitter.com/MXplJVi75i — Fela (@felascocco) December 26, 2022