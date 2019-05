Man City afronta suspensión de la Champions

LONDRES.- Manchester City no ha estado cooperando con los investigadores y afronta una suspensión de la Liga de Campeones por una temporada por quebrantar el reglamento financiero, informó a The Associated Press una persona familiarizada con el caso.

El City difundió el martes una declaración en la que afirmó que el club ha suministrado "pruebas detalladas" de que no violó las regulaciones financieras. Pero la persona dijo que los investigadores financieros de la UEFA buscan la suspensión del club en la Champions, lo que confirma un reporte del New York Times. La persona habló con la condición de preservar el anonimato porque la causa es confidencial y está en curso.

La persona dijo además que los campeones de la Liga Premier no han cooperado con la investigación cuando se les pidió información sobre documentos filtrados.

Un panel independiente sobre finanzas de clubes examina la evidencia publicada en la serie Football Leaks. La AP reportó en diciembre que la UEFA pensaba que había sido engañada por el City sobre sus ingresos.