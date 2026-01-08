logo pulso
REAFIRMAN AFECTOS

Man City complica su lucha por título

Por AP

Enero 08, 2026 03:00 a.m.
Man City complica su lucha por título

MANCHESTER.- Las ilusiones del Manchester City de conquistar el título de la Liga Premier sufrieron otro golpe tras empatar el miércoles como local ante Brighton.

Ni siquiera el gol número 150 de Erling Haaland para el club fue suficiente para evitar que el City cediera puntos por segundo partido consecutivo. Kaoru Mitoma igualó para Brighton en la segunda mitad.

Aston Villa también dejó escapar la oportunidad de acercarse a tres puntos del líder Arsenal tras un empate sin goles en su visita a Crystal Palace.

Liam Rosenior, el nuevo técnico de Chelsea, observó desde las gradas cómo su nuevo equipo sucumbió 2-1 ante Fulham en el derbi del oeste de Londres. El primer gol de Fulham fue obra del mexicano Raúl Jiménez, definiendo con un cabezazo a los 55 minutos.

Antoine Semenyo anotó un gol postrero para darle a Bournemouth la victoria por 3-2 sobre Tottenham en el que pudo haber sido su último partido antes de un esperado traspaso al City.

