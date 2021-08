Manchester City humilla al Arsenal

MANCHESTER.- Manchester City no necesitó de Harry Kane ni de Cristiano Ronaldo para triturar al Arsenal.

Cuatro anotadores distintos hicieron el trabajo, sugiriendo que las opciones disponibles para el técnico Pep Guardiola en el ataque podrían ser suficientes para revalidar el título de la Liga Premier.

Con dos goles y una asistencia de Ferrán Torres, Manchester City goleó 5-0 a Arsenal, que jugó con 10 hombres. el sábado. Ilkay Gündogan, Gabriel Jesus y Rodri también anotaron para el defensor del título, mientras Arsenal quedó con tres derrotas consecutivas y sin anotar un solo gol en el inicio de la temporada de la Liga Premier.

El desempeño desastroso de Arsenal no le debe quitar mérito a la eficiencia implacable del City.

En la semana en que el defensor del título no pudo incorporar a Kane ni a Cristiano, el ataque cumplió con su cometido contra un equipo reducido a 10 hombres tras la expulsión de Granit Xhaka en la primera mitad.

Corrían apenas 6 minutos cuando Gündogan cabeceó a la red un centro de Gabriel Jesus

Torres aumentó la diferencia a los 12 minutos luego de un tiro libre y una sucesión de pases hasta que Bernardo Silva envió el balón al área.

Algunos seguidores de Arsenal ya abandonaban el estadio cuando se produjo el tercer gol. A los 43 minutos Torres recibió del portero Ederson y la pasó a Jack Grealish, quien habilitó a su vez a Gabriel Jesus. Este tuvo suficiente tiempo y espacio para recibir el pase y enviar a la red.

Rodri y Torres pusieron cifras definitivas al marcador a los 53´ y 85´.

"Es por eso por lo que no necesitábamos comprar a un delantero", aseguró Guardiola. "Lo intentamos pero no fue posible. Este plantel es fantástico. Tengo que dar las gracias por los jugadores que me han dado".

El City había caído en la primera fecha frente al Tottenham. Ahora tiene seis puntos, y cuatro de los equipos que habían tenido un inicio perfecto dejaron escapar unidades el sábado, en sus compromisos de la tercera fecha.