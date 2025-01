Declaración polémica de Ruben Amorim sobre el Manchester United

MANCHESTER, Inglaterra (AP) — Ruben Amorim ha reconocido que podría haber cometido un error al describir públicamente a su equipo como "el peor, quizás, en la historia del Manchester United".

Sin embargo, no espere a que se contenga en sus opiniones en el futuro.

"Si quieres, puedo ser delirante y decir cosas diferentes", dijo Amorim el miércoles en su primera conferencia de prensa desde que su comentario acaparó titulares y recibió amplia atención.

"Lo digo como lo vi. Se lo dije a los jugadores y se lo dije a ustedes", señaló a los periodistas. "Creo que es bueno ser honesto. Si quieres que diga cosas diferentes —tú viste una cosa, yo vi otra— puedo empezar a hacer eso. Es más fácil para mí. Pero lo que estoy viendo, ellos lo saben. Si estás en el estadio, puedes entender. Tenemos que enfrentarlo y trabajar en ello".

El llamativo comentario de Amorim sobre la difícil situación actual del United se precipitó luego de la derrota en casa 3-1 ante Brighton en la Liga Premier el domingo.

Fue la cuarta derrota en los últimos cinco partidos como local del United en la Premier, y la séptima derrota en 15 partidos en todas las competiciones desde que Amorim tomó el cargo en noviembre en reemplazo de Erik ten Hag.

El United, el equipo más laureado en la liga inglesa con 20 títulos, está en el puesto 13 de los 20 equipos de la Premier y más cerca de la zona de descenso que de los puestos de clasificación europea después de 22 de 38 partidos.

Amorim negó que estuviera tirándole la culpa a sus jugadores. El entrenador portugués de 39 años dijo: "Soy el más responsable de las actuaciones y los resultados".

"Soy un joven y a veces cometo un error. Esta vez necesitaba hablar. Quizás fue un error y me pongo más nervioso y voy a la conferencia (de prensa) realmente nervioso, y entonces dices cosas que no deberías decir... No prometo que no lo haré de nuevo, pero intentaré mejorar", sostuvo.

Amorim habló antes del partido del United en la Liga Europa contra el rival escocés Rangers en Old Trafford el jueves. Dijo que sus jugadores estaban "más nerviosos" y "ansiosos" jugando en casa y eso estaba haciendo más difícil para el equipo obtener resultados.

"Si tienes un poco de inexperiencia cuando caes en este tipo de contexto, es difícil subir —especialmente cuando estás en un club tan importante", dijo Amorim.

"Ese fue mi único punto al decirlo después de esa derrota. ¿La manera en que lo hago? Quizás no, pero es lo que es. Soy así todo el tiempo", remarcó.

El United se ubica en el séptimo lugar en la clasificación de 36 equipos de la renovada Liga Europa después de tres victorias y tres empates en sus primeros seis partidos. Cada equipo disputa ocho partidos y los ocho primeros clasificados se clasifican directamente a los octavos de final, sin necesidad de dirimir un playoff de dos partidos.