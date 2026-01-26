Manchester United doblega al Arsenal

MANCHESTER.- Manchester United abrió de par en par la carrera por el título de la Liga Premier gracias a un gol de Matheus Cunha que le dio la victoria el domingo 3-2 ante el Arsenal.

El internacional brasileño disparó un tiro curvo de larga distancia a los 87 minutos, superando al portero David Raya para decidir un emocionante partido en el Emirates Stadium que deja al Arsenal solo cuatro puntos por delante del Manchester City y el Aston Villa en la cima de la clasificación.

Cunha dijo que fue "100%" su mejor momento desde que se unió al United el verano pasado.

"Estos son el tipo de partidos en los que soñamos jugar. Los partidos que vemos en la televisión y en los que queremos estar", dijo a Sky Sports.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El United sube al cuarto lugar tras victorias consecutivas bajo el mando del entrenador Michael Carrick, quien está fortaleciendo cada vez más su caso para ser 22nombrado en el cargo de manera permanente, habiendo vencido al City en su juego anterior.

"Lo estoy disfrutando. Es una posición fantástica. ¿Qué pasará después? No voy a responderlo cada semana. Lo estoy disfrutando y seguiré haciendo lo que pueda", dijo Carrick.

En sólo dos encuentros Carrick ha vencido a los dos primeros de la máxima categoría de Inglaterra.

"Ha sido brillante con nosotros. Ha traído una energía fresca y el grupo realmente se ha galvanizado. Dos partidos difíciles y probablemente todos piensan que vamos a salir con pocos puntos. Pero ganar ambos es magnífico", dijo el defensor del United, Harry Maguire.

Para el Arsenal son tres partidos sin ganar en la liga, lo que da esperanza a sus rivales que quieren dar pelea por el título. Esta fue su primera derrota en casa esta temporada, a pesar de tomar la delantera al 29 gracias a un autogol del argentino Lisandro Martínez.

Si eso fue un regalo, también lo fue el empate del United, con un pase de Martin Zubimendi que dejó a Bryan Mbeumo frente al gol. El delantero camerunés superó a Raya y disparó a la red vacía a los 37 minutos.

Patrick Dorgu luego anotó un espectacular gol de larga distancia que entró tras golpear la parte inferior del travesaño cinco minutos después del inicio de la segunda mitad para poner al United al frente.

Mikel Merino empató al 84, lo que parecía haber al menos salvado un empate para el equipo local hasta el increíble gol de la victoria de Cunha.

"La actuación no fue lo suficientemente buena y deberíamos haberlo hecho mejor. Ahora es el momento de unirnos más, seguir trabajando y recuperarnos", dijo el capitán del Arsenal, Odegaard.