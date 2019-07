Manny Pacquiao quiere comprar un equipo de la NBA

Con una fortuna de alrededor de 500 millones de dólares, Manny Pacquiao, quiere ampliar sus horizontes e invertir su dinero en la NBA.

El boxeador filipino mencionó al portal TMZ Sports, que desea ser dueño de un equipo de baloncesto, pero esto cuando se retire como deportista activo. A Pacquiao le gusta el básquetbol, es propietario en su país de la Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) y dicen que no deja días sin que se ponga a jugar un rato en la duela... Ahora habrá que ver si el dinero le alcanza al Pacman.

Aunque no se mencionaron nombres de los equipos en los que el filipino mostró interés, las opciones que se han manejado debido a su bajo costo, según información de Forbes, son los Pelicans de New Orleans, los Hornets de Charlotte y los Grizzlies de Memphis.

El pugilista se proclamó campeón mundial de peso welter de la AMB tras vencer y quitarle el invicto a Keith Thurman.