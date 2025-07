Manolo Citron y Cervantes reflexionan tras dividir la serie

Luego de dividir la serie en casa ante los Gambusinos de Zacatecas, los Santos del Potosí se pronunciaron sobre el desempeño del equipo en zona mixta. El coach Manolo Cintrón y el jugador Alexis Cervantes compartieron sus impresiones tras la derrota del segundo partido en el Auditorio Miguel Barragán, correspondiente a la temporada 2025 de la Liga Caliente LNBP.

El entrenador boricua Manolo Cintrón hizo un análisis crítico del duelo y reconoció que la batalla en los tableros fue determinante. “Primero que nada, ellos tuvieron una gran intensidad y nosotros no pudimos parear. Nos dominaron 45 a 29 en los rebotes, nos agarraron 25 rebotes ofensivos, ahí se nos fue el partido. Al final hicimos un gran empuje, nos pusimos a dos puntos, pero no pudimos proteger la bola y la perdimos, ellos convirtieron. Es el tercer partido que no hemos podido cerrar. Me siento frustrado y más triste que frustrado porque hay que usar la mente al final”, expresó el estratega.

Respecto al cierre del partido con mayoría de jugadores mexicanos, Cintrón comentó que la decisión se debió a la situación actual del plantel: “Sí, porque ya estoy corto, me falta un extranjero, están bien cansados. Por eso traje a los mexicanos que me dan energía, y me trajeron al juego”.

Pensando en su próximo compromiso, Santos se medirá ante los actuales campeones, Diablos Rojos del México, una serie que promete alto nivel. “Todas las series son duras. Vamos por uno y trataremos de traer los dos, pero vamos por uno”, aseguró el coach.

Por su parte, Alexis Cervantes, quien tuvo minutos importantes en el duelo, destacó el esfuerzo colectivo y la capacidad del equipo para reponerse: “Desgraciadamente fue una derrota, pero es un mensaje que estamos mandando: tenemos la actitud y la energía para hacer una buena defensa, bajar las anotaciones del rival y cerrar un juego duro”.

Cervantes también resaltó el carácter del jugador mexicano: “Es algo que nos caracteriza. Jugamos un poco menos, pero eso es lo que mejor hacemos: defender, tener actitud y el corazón que siempre nos ha caracterizado”.