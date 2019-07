Manuel González volverá a correr en la Nascar Peak

Contento de volver a correr en la categoría estelar de la Nascar Peak México 2019 se mostró el piloto capitalino, Juan Manuel González, quien señaló que buscará adquirir aprendizaje y un buen resultado durante la sexta fecha del serial, a disputarse el próximo 13 de julio por la noche en el Óvalo chihuahuense de El Dorado Speedway.

El conductor del auto marcado con el número 42 illux-RedCola Telcel Hooters Charofil-Toughbuilt Celio*, resaltó que intentará mejorar el lugar 12 obtenido en la segunda parada en Chiapas, donde vivió su primera experiencia con los autos estelares de la Peak.

"Estoy contento de poder correr en Chihuahua, una pista en la que no hemos podido estar, mi equipo me está dando nuevamente la confianza y oportunidad para poder invadir la categoría estelar, no tengo duda que va a ser un excelente fin de semana para mi escudería", señaló el joven piloto.

"El Sidral Aga Racing Team ha puesto muy buenos coches, ha demostrado tener los mejores en pista, eso es gracias a los mecánicos y a los ingenieros que están todas las semanas trabajando en los autos buscando hasta el mínimo detalle para que no falle nada en las carreras", indicó Juan Manuel.

En ese sentido, González consideró que será un gran espectáculo para aficionados y pilotos el poder correr por la noche en el óvalo de El Dorado Speedway.

"Competir de noche no siempre se ve, es la única fecha que corremos así en el calendario, estoy muy emocionado de poder vivir esta experiencia, así como lo hacíamos en Estados Unidos, será una prueba de mucha cabeza, experiencia y sobre todo de mucho aprendizaje", refirió.