Mercedes Benz prepara 'bombazo'; Charles Leclerc sería nuevo piloto

CIUDAD DE MÉXICO, abril 24 (EL UNIVERSAL).- El mundo de la Fórmula 1 podría recibir una noticia que estremezca a los fanáticos de Ferrari y Mercedes Benz. De acuerdo con medios especializados en automovilismo, el joven Charles Leclerc estaría en pláticas con la escudería alemana para formar parte del equipo en la temporada 2025.

En las primeras tres carreras (Bahrein, Arabia Saudita y Australia) Leclerc no tuvo su mejor participación. El primer gran premio no lo terminó, en el segundo en el circuito Jeddah Corniche finalizó séptimo y en el Albert Park tampoco terminó la carrera, por lo que actualmente cuenta con seis puntos.

Recientemente, Leo Turrini, el periodista especializado en deporte motor y en particular con cercanía a la escudería italiana, mencionó que Leclerc desea moverse de equipo y que su destino podría ser Mercedes Benz.

"Es un secreto a voces que Leclerc está hablando con Mercedes. Todo el mundo sabe, desde el garaje en Maranello hasta el Océano. Ha mostrado regularmente momentos de pura clase en su carrera. Es la primera persona en conocer ese tiempo se está acabando", comentó Turrini.