Manuel Lapuente se va dolido de Lobos BUAP

Manuel Lapuente se va dolido, usado por la gente de pantalón largo. Se va de Lobos, de una directiva que sólo lo usó para recuperar su inversión y un poco más.

En entrevista a Televisa Deportes, Lapuente dio su sentir. "No me voy a quedar. Lo decidí. No sabía. Hasta que se consumó. Me fui enterando poco a poco hasta que se dio. Hicimos una brillante temporada. Ahora entiendo por qué se fue Palencia. No había forma, no se puede continuar, si ellos no responden económicamente nosotros menos. Hablé con mi señora, le dije 'no hay forma' y ni modo. Lástima Palencia tenía razón".

No lo alcanza a entender... "¿Qué hicimos mal? Fue meritorio lo que se hizo... Por favor. Era un equipo enfilado al descenso y era el pendiente. Salimos del apuro seis fechas antes y casi entramos a la Liguilla. Es una ingratitud tremenda y no puedo ser partícipe de eso".

No siente que haya sido personal: "Soy persona agradecida porque me llamaron, me pusieron en bandeja qué quiera ser... soy agradecido".

Se siente dolido... "No se vale, íbamos para más, era lo que querían, es en lo que quedamos... ahora ya lo veo, entonces fue negocio... Y no es así, necesariamente".

- ¿Se siente usado? "Lo que hicimos fue recuperarles el dinero que gastaron y mucho más. Si no es por nosotros no lo hacen".