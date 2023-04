A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 14 (EL UNIVERSAL).- La fiesta grande del futbol mexicano está cada vez más cerca y algunos equipos todavía pelean por obtener un boleto para la siguiente fase.

La Jornada 15 del torneo Clausura 2023 sigue su rumbo luego de la victoria del Atlético San Luis ante Juárez el jueves.

Necaxa y Puebla se juegan su última oportunidad de posicionarse entre los mejores 12 para poder avanzar a la reclasificación.

Rayos se ubica en el lugar 16 con 13 puntos, únicamente a tres unidades de la décimo segunda posición; La Franja está en el 11 con 16, pero tiene una diferencia muy negativa de goles.

En el segundo compromiso del día se enfrentan Tijuana y Mazatlán, los dos últimos lugares de la clasificación general.

Matemáticamente, Xolos aún no está eliminado, pero, con 12 unidades, tiene pocas posibilidades de acceder al repechaje; Cañoneros es el único club que prácticamente ya no se juega nada.

¿Cuándo y dónde ver los partidos de este viernes en la Liga MX?

Necaxa vs Puebla

Hora: 19:05

Estadio: Victoria

Transmisión: ViX+/Afizzionados



Mazatlán FC vs Tijuana

Hora: 21:05

Estadio: Mazatlán

Transmisión: Azteca7/ESPN/Star +