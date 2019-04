Maradona, demandado por su ex esposa por violencia doméstica

Claudia Villafañe, ex esposa de Diego Armando Maradona, recurrió a la Oficina de Violencia Doméstica, para denunciar el ex técnico por sus constantes ataques vía redes sociales.

El pasado 2 de abril, Dalma Maradona, una de las hijas de Diego y Claudia, cumplió 32 años. Diego Armando felicitó a la distancia a su primogénita con un mensaje que llevaba inmerso una indirecta a su ex mujer. "Hay 50 rosas que nunca me aceptaste, pero vos para mí fuiste siempre la primera. Esto no pasa por el amor que yo sienta por vos, sino por lo que tu mamá me robó", escribió el astro.

Ante esto, Villafañe decidió denunciar por "violencia doméstica" a Diego y a su abogado Matías Morla y solicitó que no se le vuelva a nombrar públicamente. Al momento de hacer la denuncia, Villafañe fue analizada por un sicólogo y un asistente social.