Cuando Argentina y Alemania iban a disputar la final de la Copa del Mundo de Italia 1990, Diego Armando Maradona explotó en el estadio Olímpico de Roma.

Los equipos estaban alineados sobre la cancha, durante la ceremonia de los himnos y se escuchaba el albiceleste, mismo que fue pitado por los presentes en el recinto.

Los locales se fueron en contra de los sudamericanos, ya que los habían eliminado en las semifinales del Mundial casero.

Mientras los jugadores intentaban escuchar la melodía, el cámara de televisión encuadró a Diego Armando, capitán del combinado argentino y quien no aguantó los insultos por parte de los italianos: "¡Hijos de puta, hijos de puta!", gritó Maradona.

"El Pelusa" era la estrella del momento a nivel internacional, en el Nápoles, club de la Serie A y no entendía por qué se le voltearon antes de la final romana.

"Cuando salimos sentí una silbatina como pocas veces en mi carrera. Nos reventaban los oídos, pero a mí no se movía un pelo, al contrario: me daba más fuerza. Durante el himno, que casi no se escuchó por el abucheo de los italianos, traté de mantener la frente bien arriba y recorría la gente con la mirada", relató Maradona en una autobiografía.

Al final, los alemanes se quedaron con la Copa del Mundo, tras un polémico penalti. El día que Maradona explotó durante el Himno de Argentina en un Mundial.