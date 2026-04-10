Marcela Noyola debuta en Europa

La ciclista potosina Marcela Noyola, integrante del equipo AR Monex Wmn Pro Cycling Team, tuvo su primera experiencia en el ciclismo europeo al participar en la competencia Pascualando, celebrada el pasado 5 de abril en Montessiano.

La potosina compitió en la categoría Élite, donde finalizó en la posición número 40, en lo que representa un importante paso dentro de su proceso de adaptación al exigente nivel del ciclismo internacional.

Se espera que, con el paso de las competencias, Noyola continúe adquiriendo experiencia que le permita mejorar sus resultados y posicionarse entre las protagonistas en futuras carreras del calendario europeo.

Marcela Noyola cuenta con una destacada trayectoria en el ámbito nacional, donde logró la medalla de plata por equipos en la Olimpiada Nacional 2025 dentro de la categoría Junior. Además, formó parte del equipo Alubike Krbo Cycling Team, donde consolidó su desarrollo como ciclista.

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Con este debut internacional, la atleta potosina inicia una nueva etapa en su carrera deportiva, con la mira puesta en seguir creciendo y representando a México en el ciclismo de alto nivel.