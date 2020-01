Marcelo Bielsa se pelea con su traductor

Marcelo Bielsa, a pesar de estar dirigiendo tantos años en el futbol de Europa, Francia e Inglaterra, nunca ha podido realizar alguna entrevista en otro idioma que no sea el español, y por eso siempre va acompañado de una persona que le traduce las preguntas y sus respuestas.

Pero no siempre funciona.

Al término del juego entre el Leeds United, equipo que dirige el "Loco" y es el líder de la segunda división de Inglaterra, y el Birmingham City, el argentino entró en una seria discusión con su traductor, mientras daba una entrevista en vivo.

La cuestión fue que el intérprete no encontraba la palabra exacta en inglés para traducir lo que decía Bielsa...

Lo que el técnico quiso decir, fue que (su equipo), "aprovechó el desgaste que habían sufrido el central derecho y el izquierdo"...

Pero el traductor en vez de decir desgaste, dijo "fatiga", lo que no le gustó. "No, no dije fatiga, dije desgaste", reclamó.

El intérprete lo volvió a intentar, pero esta vez dijo la palabra: "Cansados", a lo que Bielsa volvió a interrumpir: "No, cansados, no, desgastados, que hubo lucha, fricción"...

Y se hizo el silencio incómodo a lo que el asistente dijo: "No sé qué palabra usar"...

Así, Marcelo Bielsa se resignó y pasó a siguiente pregunta.