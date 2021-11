Marcelo Flores, con dudas entre jugar para México o Canadá

Marcelo Flores, seleccionado mexicano Sub 20, aún tiene dudas. Aún no decide si quedarse con México o con Canadá.

El volante, que juega en el Arsenal, y que tiene sangre mexicana y canadiense en sus venas, puede elegir todavía qué camiseta representar, y se tomará su tiempo parta hacerlo.

"Estoy contento con la Selección Mexicana, me la paso bien, pero sigo teniendo dudas. Estoy abierto a lo que viene, no sé el futuro, pero estoy con México ahorita", dijo en entrevista con W Deportes.

Su padre, el exfutbolista Rubén Flores, ya ha hablado con el técnico nacional Gerardo Martino y Marcelo ha entablado charlas con el entrenador de Canadá, John Herdman...

"Tengo que analizar el proceso de Canadá, quiero ir a verlo y después de eso, si me gusta o no me gusta, tomaré mi decisión", dijo el mediocampista que participa con la Sub 20 bajo la dirección técnica de Luis Pérez, en el torneo de naciones que se desarrolla en Celaya.

El mismo técnico de México en esa categoría, ha dicho que Flores merecería tener minutos en la Mayor... "No tengo experiencia para jugar en primera, pero he entrenado mucho. Me siento listo para jugar ahí. Estoy con un buen proceso con la Sub 20, pero estoy listo para jugar ahí (en la grande)".

Flores juega en la categoría Sub 17 del Arsenal, pero ha entrenado en varias ocasiones en el primer equipo de los Gunners. "Hay diferencia (entre el futbol de Europa y el de México). Todo los jugadores que están aquí son muy buenos, pero en Europa es más rápido, más difícil... Me gusta más jugar en la Selección, y contra diferentes selecciones. El clima es diferente, muchas cosas diferentes a Europa. Juego mejor con Selecciones. Me gusta".

El seleccionado anotó el gol del triunfo en contra de Brasil, algo que lo tiene muy contento: "En los juegos México-Brasil que he visto, siempre gana México, disfrutaba mucho esos partidos, por eso me emocionó ganarles, y más meter el gol...".

Ahora el Tricolor jugará contra Canadá, tierra de su madre, lo que "no me causa nada en especial. Hoy estoy en México, y disfrutaré el juego".