Marcelo García, a recuperar terreno en las Trucks en Qro.

Con una mentalidad ganadora es como el piloto de las Trucks Series, Marcelo García, se prepara para enfrentar una fecha más del calendario 2019. Luego de una carrera donde peleo hasta la última vuelta por el podio quedándose muy cerca, el regio tiene como consigna volver a los primeros lugares de la categoría y seguir apretando el campeonato.

"En la fecha pasada nos quedamos cerca de un nuevo podio, perdimos algunos puntos valiosos para nuestra suma al quedar en cuarto lugar, pero no por eso vamos a bajar la guardia, sino todo lo contrario, seguimos trabajando cada vez más fuerte para volver a estar adelante y llegar al liderato. Parte fundamental en esta fecha será estar alejado de los contactos para mantener una camioneta con poco desgaste y poder atacar al final de la carrera, ya estamos enfocados en eso, queremos regresar a la senda del podio, lo hemos demostrado cada fecha y esta no será la excepción, me gusta el óvalo de Querétaro y más su afición eso motiva mucho", indicó.

Con 236 puntos en su cuenta, Marcelo García Serna #21 del Isquisa – Fertisquisa – Nitrousquisa – Más Cultivos – Soluisquisa – Isquicote – ProRally, se ubica en la 3er posición en el estado del campeonato, por lo que un buen resultado en esta fecha es crucial para poder seguir metido en la pelea del liderato general pues la diferencia con el resto de los competidores se ha recortado bastante y dejar ir puntos es algo que no se puede permitir el piloto del Pro Rally.

"Es muy importante volver a poner el ritmo en esta fecha, seguimos colocados en terceros en el campeonato pero la distancia se ha ido reduciendo con respecto a los otros pilotos. Sabemos que tenemos una buena camioneta y que mi equipo le dará la mejor puesta a punto para el óvalo, dejándome a mí, el trabajo en pista para buscar salir lo más adelante posible en la carrera. Seguimos con la mira en el título por lo que a partir de esta fecha que marca el inicio de la segunda mitad del calendario es fundamental no dejar ir puntos y buscar regresar al podio", señaló.