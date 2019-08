Marcelo García logra Top 5 en las Trucks Series en Querétaro

Una emocionante séptima fecha fue la que se vivió este pasado domingo en las instalaciones del Autódromo de Querétaro donde el piloto de la camioneta #21 Marcelo García Serna Isquisa – Fertisquisa – Nitrousquisa – Más Cultivos – Soluisquisa – Isquicote – Unique – ProRally, obtuvo un merecido 5to lugar en una carrera complicada por el tipo de óvalo.

García arrancaba desde la octava posición la prueba pactada a 80 giros y rápidamente comenzó a recuperar lugares manteniéndose la mayor parte de la carrera en el grupo puntero buscando llegar a los primeros lugares, Marcelo se mantuvo sólido en la 5ta posición que conservó aún después de la entrada a pits en bandera verde para cerrar la carrera y llevarse una buena suma de puntos.

"Salimos contentos pero no satisfechos con este resultado, porque la verdad que fue complicada la carrera, después de la bandera amarilla la camioneta se comenzó a degradar y batallé mucho para la salida de las curvas 2 y 4 ahí sentía que se me iba de frente y eso me hizo perder el ritmo que traía. Luchamos por estar en la punta, además de que hicimos uno de los tiempos rápidos pero no nos alcanzó para subir al podio. El quinto nos sabe bien y seguiremos preparándonos para las fechas restantes, viene San Luis que es una pista que conozco bien y donde esperamos regresar a los primeros planos", indicó.

Marcelo García continúa ubicado en la tercera posición del campeonato con 275 puntos a tan solo 11 unidades del líder general por lo que deberá apretar en las fechas siguientes para poder aspirar a la corona 2019.

La siguiente jornada de la categoría Mikel´s Trucks se llevará a cabo los días 31 de agosto y 1ero de septiembre en el Súper Óvalo Potosino con la octava ronda de Nascar Peak México Series en la ciudad de San Luis Potosí.