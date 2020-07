Marco Marín listo para Qro.

El retorno a la actividad de Nascar México Series está a la vuelta de la esquina y Marco Marín se reporta listo para encarar este primer compromiso tras un largo receso, este 9 de julio en el Ecocentro de Querétaro. Competencia que marcará el inicio de una atípica temporada 2020.

El actual subcampeón de Trucks México Series, Marco Marín, se ha mantenido en preparación de cara a una temporada 2020 en la que la categoría Challenge es su objetivo; sin embargo, la pandemia sorprendió al deporte mundial y obligó a un largo receso que está a punto de llegar a su fin este 9 de julio con una competencia muy diferente, al ser con un solo día de actividad y a puerta cerrada.

"Sin lugar a dudas me siento muy ansioso, han sido largos meses de espera en los que me he preparado como me lo ha permitido la situación. Ejercitándome en casa, acumulando horas en el simulador y bueno ahora toca adaptarnos a la ausencia de afición en las tribunas que sin duda son un gran aliciente al que estamos acostumbrados y espero lo más pronto posible verlos ahí nuevamente", expresó Marín.

Marco participará con su ya conocido #63 +Poker / Carlos & Albert / Legacy Realty / Grupo Promomedios / Health1stSolutions / Fuel Flex, en la categoría co-estelar Nascar Challenge, que compartirá pista con Nascar Peak y en la que ya cuenta con experiencia.