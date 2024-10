Ingreso de Maria Sharapova y los Bryan al Salón de la Fama del tenis

Maria Sharapova, la rusa que conquistó cinco títulos de Grand Slam que se hizo famosa por su garra en las canchas y el interés que generaba fuera de las mismas, fue seleccionada para ingresar al Salón de la Fama del tenis tras su primer año de elegibilidad.

Bob y Mike Bryan, los gemelos estadounidenses que fijaron un récord al ganar 16 títulos de dobles en las grandes citas, también fueron seleccionados en su primera oportunidad.

El Salón de la Fama, con sede en Newport, Rhode Island, anunció el jueves los resultados de la votación para la Clase de 2025.

Sharapova obtuvo al menos un campeonato en cada uno de los cuatro torneos más prestigiosos del deporte, una de las 10 mujeres que pueden presumir de haber completado un Grand Slam en individuales.

También fue la primera mujer rusa en alcanzar el número uno del ranking mundial en 2005. Se retiró en 2020, a los 32 años de edad, tras una trayectoria de 15 años, que incluyó una suspensión por dopaje de 15 meses y varias cirugías en su hombro derecho.

Los hermanos Bryan también completaron el Grand Slam y acumularon 438 semanas en la cima del ranking de dobles de la ATP. Se colgaron el oro olímpico en los Juegos de Londres 2012 y salieron campeones con Estados Unidos en la Copa Davis de 2007. Bob es el capitán del equipo que acudirá el próximo mes a Málaga, España, para la final de la Copa Davis en busca del primer título del país en el torneo desde entonces.

Mike Bryan — un derecho, y su hermano zurdo — lidera la tabla histórica con sus 18 títulos de Grand Slam en dobles. Atrapó dos más con Jack Sock cuando Bob estuvo lesionado en 2018.

Sharapova irrumpió como estrella de inmediato cuando conquistó su primer grande en Wimbledon 2004. Tenía apenas 17 años cuando derrotó a Serena Williams en la final. Se coronó en el Abierto de Estados Unidos en 2006, el Abierto de Australia en 2008 y el Abierto de Francia en 2012 y 2014.

Sharapova fue parte del conjunto de Rusia que ganó el torneo de equipos que actualmente se conoce como la Copa Billie Jean King Cup en 2008. Obtuvo la plata olímpica en Londres 2012, perdiendo ante Williams en la final.

Al mismo tiempo, Sharapova facturó millones de dólares adicionales en conceptos de contrato de patrocinio.

"Hay dos aspectos sobre mí", dijo Sharapova en una entrevista con The Associated Press en 2006, poco después de ganar el título del US Open. "Está la Maria que es una tenis. Está la Maria que es una chica normal. Y está la Maria que es una mujer de negocios. Y es ahí donde la ´marca Maria Sharapova´ entra en juego".

En el Abierto de Australia de 2016, Sharapova dio positivo por meldonium — una sustancia que acababa de ser declarada como prohibida — e inicialmente recibió una suspensión de dos años. Tras apelar ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo, Sharapova logró una reducción al determinarse un menor grado de culpa en el caso y que "no puede ser considerada como alguien que se dopó intencionalmente".

La ceremonia de exaltación de Sharapova y los Bryans será el próximo agosto.

Daniel Nestor, un canadiense que ganó 12 títulos de Grand Slam en dobles masculinos y dobles mixtos, no logró recibir el 75% necesario para ser seleccionado en una votación en la que participaron periodistas, historiadores, miembros del Salón de la Fama, expertos de la industria y aficionados. Fue su tercero y último año como candidato.