Marie Louis-Eta hace historia

BERLÍN.- La alemana Marie Louis-Eta, de 34 años, se convirtió en la primera mujer en ser designada entrenadora de un equipo masculino de las cinco principales ligas de Europa al ser contratada de manera interina por Unión Berlín, que marcha undécimo en la Bundesliga.

El club alemán anunció el arribo de Marie Louis-Eta en reemplazo de Steffen Baumgart, destituido luego de la derrota por 3-1 como visitante del colista Heidenheim por la fecha 29 de la Bundesliga. "Me complace que el club me haya confiado esta tarea tan exigente.

Una de las fortalezas del Union siempre ha sido nuestra capacidad para mantenernos unidos en situaciones como ésta. Y, por supuesto, estoy convencida de que con este equipo conseguiremos los puntos cruciales", confió la flamante entrenadora.

Marie Louis-Eta, que inició su carrera en las divisiones juveniles del Werder Bremen y luego fue convocada por la Federación Alemana de Fútbol, estaba a cargo del equipo Sub-19 del Unión Berlín, que tras la caída de la víspera quedó en el undécimo puesto del torneo de la primera división de Alemania con 32 puntos, siete más que St. Pauli, en zona de promoción tras haber caído por 5-0 como local contra el líder Bayern Múnich (76).

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"Es un placer que Marie-Louise Eta haya aceptado este cargo interino antes de asumir su puesto definitivo este verano (boreal) al frente del primer equipo femenino", afirmó el director deportivo del Unión Berlín, Horst Heldt. "Dos victorias en 14 partidos desde la pausa invernal (boreal) y los resultados recientes no nos dan confianza en una posible recuperación bajo la dirección técnica actual.

Por eso hemos decidido hacer un cambio", argumentó Heldt.

Efectivamente, Marie Louis-Eta, que decidió retirarse como futbolista con 26 años (ganó la Champions League 2010 con Turbina FFC Potsdam además de 3 títulos de la Bundesliga), ya había sido designada como entrenadora del equipo femenino del Unión Berlín para la próxima temporada, pero la decepcionante campaña referida por Heldt impulsó a la directiva a promoverla en reemplazo de Baumgart.

Marie Louis-Eta, que dirigirá las cinco fechas finales de la edición 2025-26 de la Bundesliga y debutará el sábado 18 como local contra Wolfburgo (penúltimo con 21 puntos).