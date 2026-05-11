Marie-Louise Eta logra su primera victoria

Marie-Louise Eta, se convirtió en la primera entrenadora en ganar un partido en las cinco grandes ligas masculinas de Europa en el triunfo el domingo 3-1 del Unión de Berlín ante el Mainz en la Bundesliga.

Los goles tardíos de Oliver Burke a los 88 minutos y de Josip Juranovic en el tiempo añadido convirtieron un empate en una victoria para que el Unión subiera al 12.º en la tabla de la Bundesliga. Antes, Sheraldo Becker, del Mainz, había marcado para anular el gol inicial de Andrej Ilic para el Unión.

Fue la primera victoria del Unión desde marzo y llegó en el cuarto partido de Eta desde que asumió el cargo después de que el club despidiera a Steffen Baumgart el mes pasado. Tenía un empate y dos derrotas antes de la victoria del domingo.

El interinato de Eta como entrenadora principal del equipo masculino del Unión terminará la próxima semana, cuando el Unión reciba a Augsburg en su último partido de la temporada y Eta ya aceptó hacerse cargo del equipo femenino del Unión la próxima campaña.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Mainz, dirigido por el exentrenador del Unión Urs Fischer, está en el 10.º lugar.