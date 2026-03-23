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Mario Andretti critica rendimiento de Checo Pérez y Bottas en Cadillac

Cadillac suma problemas técnicos y no ha logrado puntos en las primeras dos carreras de 2026.

Por El Universal

Marzo 23, 2026 08:21 p.m.
A
Mario Andretti critica rendimiento de Checo Pérez y Bottas en Cadillac

Mario Andretti, campeón de la Fórmula 1 y el hombre que inspiró el nombre del monoplaza de Cadillac para esta temporada, compartió un comentario muy polémico respecto a Sergio Pérez y Valtteri Bottas.

Comentario de Mario Andretti sobre Checo Pérez y Bottas en F1

El piloto mexicano y el finlandés son la dupla que escogió el equipo estadounidense para su temporada debut en la categoría reina y también para desarrollar su auto en esta nueva época de la F1.

Ambos volantes tienen en común que durante la temporada 2025 estuvieron fuera de circulación, algo de lo que habló el legendario piloto con ascendencia italiana.

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"Para ser honesto, creo que ambos están un poco oxidados. Los dos han estado fuera del coche al menos una temporada. Con el nuevo paquete y todo lo demás, están siendo muy cuidadosos", compartió Andretti en el podcast Drive to Wynn.

Problemas técnicos y retos de Cadillac en la temporada 2026

Apenas se han corrido dos carreras en la temporada, en las que Cadillac suma un par de problemas mecánicos, técnicos y también se han quedado sin sumar puntos. Sin embargo, todas estas situaciones eran de esperarse al tratarse de una escudería que se está construyendo desde cero en una nueva etapa de la F1 que le está costando trabajo a un gran número de escuderías.

"No somos los únicos que tenemos ese inconveniente. Más allá de, digamos, Mercedes y Ferrari, parece que todos los demás están buscando a fondo cómo maximizar realmente su situación. Va a ser interesante ver la evolución de la temporada, para comprobar quién logra realmente dominar todo esto", comentó el embajador de Cadillac.

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