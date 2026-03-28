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Marlins superan 2-1 a Rockies

Por AP

Marzo 28, 2026 03:00 a.m.
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Marlins superan 2-1 a Rockies

El venezolano Javier Sanoja conectó tres hits, el dominicano Sandy Alcántara permitió una carrera en siete entradas y los Marlins de Miami abrieron la temporada el viernes con un triunfo de 2-1 sobre los Rockies de Colorado.

Alcantara (1-0) realizó su sexta apertura en un día inaugural, la mayor cifra en la historia de la franquicia, y ponchó a cinco. Permitió cuatro hits y otorgó dos bases por bolas.

Fue un comienzo alentador de temporada para el ganador del premio Cy Young de la Liga Nacional de 2022, después de un 2025 de altibajos en el que terminó con una foja de 11-13 y una efectividad de 5,36 mientras enfrentaba rumores de canje.

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