logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Fotogalería

CONVIVEN SOCIOS DE LA LONJA

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Marruecos van a 4tos. de final

Clasifica tras imponerse a Tanzania con un gol de Brahim Díaz

Por AP

Enero 05, 2026 03:00 a.m.
A
Marruecos van a 4tos. de final

RABAT.- Brahim Díaz mantuvo a Marruecos en camino hacia el título de la Copa Africana de Naciones el domingo al llevar al equipo a los cuartos de final con una victoria de 1-0 sobre Tanzania.

Díaz, quien rápidamente se ha convertido en la estrella del torneo anfitrión, rompió el empate en el minuto 64. Venció a Hussein Masalanga en su poste cercano cuando el portero de los Taifa Stars probablemente esperaba un centro.

Fue el cuarto gol de Díaz en cuatro partidos y desató celebraciones de alivio en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para casi 70,000 personas, donde el equipo local jugará todos sus partidos mientras siga ganando hasta la final el 18 de enero.

Los Leones del Atlas dominaron la posesión, pero se sintieron frustrados en gran medida por la defensa disciplinada y comprometida de Tanzania.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


Marruecos jugará contra Camerún que derrotó 2-0 a Sudáfrica, con goles del jugador del Stoke City inglés Junior Tchamadeu y del atacante del Bayer Leverkusen Christian Kofane y las intervenciones salvadoras del meta Devis Epassy.

El capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, hizo su primera aparición como titular en el torneo después de recuperarse de una lesión en el tobillo y jugó todo el partido.

Lo más visto

    MINUTO A MINUTO

    no te pierdas estas noticias

    Panthers, a playoffs
    Panthers, a playoffs

    Panthers, a playoffs

    SLP

    El Universal

    Carolina avanzó pese a récord perdedor.

    Raúl Jiménez asiste y salva empate
    Raúl Jiménez asiste y salva empate

    Raúl Jiménez asiste y salva empate

    SLP

    El Universal

    El mexicano generó una asistencia de lujo.

    Guillermo Ochoa hace historia en el futbol europeo con nuevo récord
    Guillermo Ochoa hace historia en el futbol europeo con nuevo récord

    Guillermo Ochoa hace historia en el futbol europeo con nuevo récord

    SLP

    El Universal

    El guardameta mexicano alcanza una marca histórica en su carrera

    Empate 2-2 entre Liverpool y Fulham por gol tardío
    Empate 2-2 entre Liverpool y Fulham por gol tardío

    Empate 2-2 entre Liverpool y Fulham por gol tardío

    SLP

    AP

    El Fulham sorprende al Liverpool con gol de Harrison Reed en tiempo añadido. Cunha marca para el Man United en empate.