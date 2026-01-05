Marruecos van a 4tos. de final

RABAT.- Brahim Díaz mantuvo a Marruecos en camino hacia el título de la Copa Africana de Naciones el domingo al llevar al equipo a los cuartos de final con una victoria de 1-0 sobre Tanzania.

Díaz, quien rápidamente se ha convertido en la estrella del torneo anfitrión, rompió el empate en el minuto 64. Venció a Hussein Masalanga en su poste cercano cuando el portero de los Taifa Stars probablemente esperaba un centro.

Fue el cuarto gol de Díaz en cuatro partidos y desató celebraciones de alivio en el Estadio Príncipe Moulay Abdellah de Rabat, con capacidad para casi 70,000 personas, donde el equipo local jugará todos sus partidos mientras siga ganando hasta la final el 18 de enero.

Los Leones del Atlas dominaron la posesión, pero se sintieron frustrados en gran medida por la defensa disciplinada y comprometida de Tanzania.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Marruecos jugará contra Camerún que derrotó 2-0 a Sudáfrica, con goles del jugador del Stoke City inglés Junior Tchamadeu y del atacante del Bayer Leverkusen Christian Kofane y las intervenciones salvadoras del meta Devis Epassy.

El capitán de Marruecos, Achraf Hakimi, hizo su primera aparición como titular en el torneo después de recuperarse de una lesión en el tobillo y jugó todo el partido.