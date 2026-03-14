Marsella gana ante el Auxerre

MARSELLA.- El suplente Amine Gouiri anotó cuando faltaban 11 minutos para el final y le dio el viernes a Marsella una victoria por 1-0 sobre el Auxerre, que pasa penurias en la Ligue 1.

El resultado dejó a Marsella en el tercer puesto, con tres puntos de ventaja sobre Lyon, que juega en Le Havre el domingo. Marsella estaba a siete puntos del Lens, segundo clasificado, y a ocho del líder de la liga, Paris Saint-Germain.

Aunque el club de la costa sur ha estado presente de manera habitual entre los equipos que pugnan por un lugar en los torneos europeos la próxima temporada, su rendimiento ha sido irregular desde el inicio del año.

Sin embargo, el regreso de Gouiri ha aportado goles a la ecuación.

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El internacional argelino se perdió nueve partidos tras una lesión de hombro sufrida en octubre, pero ha marcado cinco veces desde que regresó al equipo a principios de enero.

Aquí reemplazó al defensor inglés CJ Egan-Riley a los 62 minutos y resultó decisivo.

Auxerre se mantuvo antepenúltimo, con apenas una victoria en sus últimos 11 partidos. Estaba a cinco puntos de la zona que otorga la salvación.