La salida de Martín Anselmi de Cruz Azul: Alberto García Aspe

La salida de Martín Anselmi de Cruz Azul para perseguir el sueño europeo sigue sin pasar desapercibida. Alberto García Aspe, exfutbolista, calificó su decisión como "nefasta" y su accionar como de "bajísimo nivel". Estas opiniones reflejan una molestia generalizada sobre el poco respeto hacia los procesos y proyectos en el futbol.

"Yo le creo más a Cruz Azul y se me hace 'nefasto' lo que hizo. El verse ido sabiendo lo que hizo. Ya sabía que se iba desde noviembre, el no vérselo comentado a la directiva se me hace 'bajísimo'. Cruz Azul se gana esto porque hicieron algo similar cuando llegó del equipo de Ecuador. Cada quien, a sus maneras, yo no estoy en contra de que se vaya a Europa pero hay maneras de hacerlo", explicó Aspe en la presentación de la segunda temporada de la People's League.

Este tipo de decisiones reabre el debate sobre los valores del futbolista profesional. Aunque las críticas hacia Martín Anselmi han sido fuertes, Luis García considera que no se ha perdido la honorabilidad, argumentando que, al existir una cláusula de rescisión, se entendía que el entrenador tenía el derecho de partir si se cumplían las condiciones.

"No, en este caso no, no lo creo. Anselmi comunicó una situación - que me da la impresión porque ya que habló- la gente tenía conocimiento y hay una cláusula de rescisión, que, si estábamos de acuerdo que había una cláusula, se iba", explicó el ahora analista de Azteca Deportes.

Y agregó: "Anselmi le vino a poner color a Cruz Azul, todo el mundo lo veía, en el último año fue el mejor equipo de la liga. Yo no le voy a Cruz Azul y prendía la televisión para mirar a ese equipo fascinante. No lo pongo como héroe nacional, pero si hizo bien su chamba. Nos puede gustar o no, el Porto es mejor equipo que Cruz Azul, eso es una realidad".

Por su parte, figuras como Miguel Ponce y Jair Pereira, subrayaron la importancia de "las formas" al abandonar un equipo, destacando que la ética y el compromiso son esenciales para mantener relaciones profesionales sólidas en el deporte. La falta de tacto en salidas como esta genera fricciones que trascienden al campo de juego.

"De lo único que te puedo opinar siempre son las formas. La comunicación que puedas tener con los jugadores, lo que puedas tener con la afición que te ha respaldado, abierto las puertas y brindado ese apoyo, de pronto irte así, la verdad no se ve bien, no viste bien y echas a perder un poco el gran proyecto que tenías", indicó Pereira a medios de comunicación.

Mientras tanto, Miguel Ponce remarcó que la forma en que Martín Anselmi dejó Cruz Azul genera molestia, especialmente para los jugadores que llegan al equipo. Según Ponce, el técnico no fue honesto desde el principio, lo que afecta la confianza y la percepción de compromiso en el proyecto deportivo.

"Yo lo entiendo, pero si me dice que se queda, que no pasa nada y el día de mañana se va, el que te mienta en la cara, sí molesta. Hay muchos dimes y diretes. No sabemos cuál es la realidad, que cada uno se quede con lo que quiera. Yo veía que lo venía haciendo bien con proyecto sólido y que se pierda de la noche a la mañana es complicado".

Pese a las críticas, Anselmi fue presentado oficialmente como estratega del Porto y aseguró haber salido "limpio" de su etapa con Cruz Azul. Sin embargo, su discurso contrasta con las opiniones de la gente del futbol, quienes consideran que su partida dejó una sensación de abandono en un momento clave.