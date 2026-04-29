Martín Pérez lanza 5 innings sin carreras

ATLANTA.- El venezolano Martín Pérez lanzó cinco entradas sin permitir carreras y los Bravos de Atlanta vencieron la noche del martes por 5-2 a Detroit para su 11.ª victoria en sus últimos 13 juegos, mientras los Tigers perdieron al abridor Casey Mize por una lesión en la tercera entrada.

Ozzie Albies conectó un jonrón de dos carreras y el nativo de La Guaira, Venezuela Ronald Acuña Jr. se fue de 3-2 con dos dobles, una carrera impulsada y una anotada. Mike Yastrzemski se fue de 3-2 con una carrera impulsada y una anotada.

Pérez (2-1), quien fue designado para asignación por los Bravos a principios de esta temporada pero luego volvió a firmar, permitió dos hits y otorgó cuatro bases por bolas, además de ponchar a cinco. Bajó su efectividad a 2,22.

Mize (2-2) fue retirado después de resentirse de la ingle al cubrir la primera base en un roletazo hacia el primera base Spencer Torkelson. Trabajó 2 1/3 entradas, en las que permitió dos carreras, tres hits y una base por bolas, y ponchó a tres.

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El colombiano Didier Fuentes, de Atlanta, lanzó dos entradas sin permitir carreras; Tyler Kinley dejó varados a dos corredores en un octavo inning en blanco, y Aaron Bummer permitió un jonrón de dos carreras al dominicano Wenceel Pérez en el noveno.

El jardinero central de los Tigers, Javier Báez, salió en un carrito después de lesionarse el pie derecho.