Martino acepta que México dio el peor primer tiempo en su era

Gerardo Martino lo acepta, el primer tiempo ante Japón, ha sido el peor que ha tenido la Selección Mexicana bajo su mando. Pero aún así, se salió avante.

"Fue el peor primer tiempo, los primeros 20, 25 minutos fuimos superados, nos faltó intensidad, llegábamos tarde a todas las pelotas", aceptó, pero "los últimos 15 minutos alcanzamos a equiparar al rival, pero no fuimos mejores".

Ya en el segundo tiempo, "recurrimos a una situación, lo cual nunca habíamos hecho. Hay que recalcar y tener presente lo que hacen los jugadores en sus clubes, donde han jugado en el pasado.

"Recurrimos a más musculo, una doble contención, y lo hicimos con el ingreso de Edson (Álvarez), quien de alguna ya había hecho esto con Guido Rodríguez; y Luis Romo, para que jugara como lo hace con Baca o con Rivero, uno iniciaba y el otro quedaba de volante central, cuando uno rompía lo hacía bien y el otro quedaba.

"Lo igualamos desde la parte física y la presión y así como nos superaron en el primer tiempo, en el segundo superamos".

Además, se anotó "el gol se veía venir y golpeamos como Japón no lo hizo en el primer tiempo, y eso también gracias a Memo". Aseguró que no tuvo la necesidad de gritar o regañar en el descanso.

"No entiendo al entrenador que al corregir un primer tiempo mal jugado, se tenga que enojar o gritar. A veces amerita un grito o un tono más alto, pero nosotros estamos para intentar corregir el juego.

"Ubicaría esto en la corrección táctica, en ser diferentes del primer tiempo al segundo. Abandonando un triángulo para modificarlo a dos contenciones y un media punta. Lo probamos sin haberlo entrenado, pero ellos ya lo habían jugado en sus equipos, por eso es tan importante ir a ver los juegos y entender lo que hacen los jugadores en sus clubes".